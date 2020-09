Mercato Inter, ritorno di fiamma per Alonso: ripresi i contatti con il Chelsea

Mercato Inter, i nerazzurri tornano in pista per Marcos Alonso del Chelsea come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo sarebbe un vero e proprio pallino di mister Antonio Conte che lo vorrebbe a Milano per rafforzare ulteriormente la fascia sinistra già puntellata con l'arrivo di Kolarov che però, molto probabilmente, agirà sulla linea difensiva. Lo spagnolo si adatterebbe poi ottimamente nel modulo di Conte avendo già giocato con lui e conoscendo molto bene il campionato italiano vista la sua esperienza passata in maglia Firoentina.

L'Inter, come riporta il quotidiano, inizialmente aveva provato a chiedere ai Blues l'altro esterno sinistro - ex Roma - Emerson Palmieri con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma gli inglesi non hanno voluto aprire ad una trattativa ed hanno risposto con un secco no all'idea della Benamata. A questo punto l'a.d. Beppe Marotta si è concentrato sullo spagnolo. Quest'ultimo oltre alla spinta sulla fascia può garantire anche un buon fiuto del gol ed un ottimo piede nel battere le punizioni.

L'idea è la medesima, ovvero un prestito con diritto di riscatto. L'Inter rimane fiduciosa e pensa che la trattativa possa andare a buon fine visto che i Blues dopo i vari acquisti dovranno pensare a piazzare qualche esubero vista la rosa molto folta. Non sarà una trattativa facile e con tempi brevi, ma si sa il mercato quest'anno è molto particolare e bisognerà avere molta pazienza.