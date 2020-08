Mercato Inter, resta viva la pista Dzeko. Novità per Emerson Palmieri

Nonostante a tenere banco in queste ore siano le parole di Antonio Conte, il calciomercato continua comunque ad essere un argomento di stretta attualità. L'Inter monitora diversi profili con la chiara volontà di rinforzare la rosa anche e soprattutto in termini di esperienza. Il collettivo a disposizione del tecnico salentino non è ancora completamente maturo, pronto per competere a massimi livelli e a questo scopo, rinforzi di esperienza e una panchina più lunga potranno essere di grande aiuto per il proseguo.

In particolare, secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza continua a monitorare la pista che porta a Edin Dzeko, da tempo oggetto dei desideri dei nerazzurri. La Roma infatti, senza Champions League, potrebbe rivedere i suoi piani, liberandosi di un ingaggio abbastanza pesante quale quello del bosniaco. Non tramonta neanche la pista che porta al terzino sinistro del Chelsea Emerson Palmieri che su indicazione di Conte, potrebbe ben presto indossare la casacca dei meneghini a patto che il tecnico però continui a sedere sulla panchina dell'Inter.

Relativamente al reparto arretrato, è ormai cosa fatta l'acquisto di Marash Kumbulla, difensore albanese dell'Hellas Verona che ha avuto modo, durante questa stagione, di mostrare tutto il suo potenziale. Il classe 2000 dovrebbe arrivare all'ombra della Madonnina per una cifra intorno ai 30 milioni di euro più alcune contropartite tecniche che saranno decise nei prossimi giorni. Per quanto concerne invece il capitolo centrocampo, resta viva la pista Ndombelè, centrocampista del Tottenham che potrebbe verosimilmente essere coinvolto in uno scambio con Skriniar.