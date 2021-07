Mercato Inter: Raspadori subito? C'è speranza. E l'intreccio con Lautaro...

"L’Inter attende che si apra uno spiraglio per Giacomo Raspadori: l’obiettivo è quello di bloccarlo in vista della prossima stagione ma tutti, in seno all’area tecnica, sperano di poter anticipare i tempi anche perché il costo del cartellino (20 milioni) è perfettamente nei parametri del nuovo corso inaugurato da Suning". È quanto riporta l'edizione di oggi, lunedì 6 luglio, di Tuttosport. Il quotidiano torinese spiega che la situazione Raspadori è legata al recente infortunio di Alexis Sanchez. I tempi di recupero saranno tutt'altro che lunghissimi ma la società inizia a ragionare sulla 'tenuta' di Sanchez in vista della prossima stagione. Per questo motivo Tuttosport ricorda che "non a caso l’Inter è da almeno 10 giorni in pressing su Giacomo Raspadori: ha incontrato più volte Tullio Tinti e lo ha chiesto a Giovanni Carnevali che, al momento, intende cedere soltanto Locatelli tra i big".

Nelle scorse ore, invece, la Gazzetta dello Sport aveva spiegato come Raspadori fosse un obiettivo per il 2022 in vista anche di una possibile 'telenovela' Lautaro Martinez: "Al momento i margini sono comunque minimi e gli obblighi stringenti. Sull’altare dei 70 milioni di utile da centrare nel mercato, i nerazzurri hanno sacrificato Achraf Hakimi. Da ora in poi, attraverso cessioni “minori”, i dirigenti nerazzurri proveranno ad evitare l’addio ad altri big, Lautaro Martinez in primis. Insomma, l’Inter non ha intenzione di privarsi dell’argentino nonostante lo sbracciare del suo agente, Alejandro Camaño. Da nessun club è arrivata un’offerta minimamente vicina ai 90 milioni richiesti dal club. In linea generale, Raspadori sarebbe l’erede del Toro e per questo, a meno di colpi di scena, potrebbe arrivare a Milano nel 2022. Il prossimo anno la posizione di Lautaro rischia, infatti, di essere assai meno solida. Il rinnovo sul contratto dell’argentino in scadenza 2023 ha tutta l’aria della nuova telenovela di stagione".