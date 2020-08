Mercato Inter, Radu verso il ritorno in nerazzurro: sarà il vice Handanovic

Durante l'arco di questa stagione, come tutti ben sanno, l'Inter ha lasciato strada facendo molti punti a causa di inesperienza e incertezze varie. La cura dei dettagli, con il passare del tempo, sarà sempre più fondamentale e a questo scopo, si vanno delineando anche quelle che saranno le strategie della dirigenza relativamente al reparto portieri.

Lo stesso Padelli, in qualità di secondo portiere della corrente stagione, quando è stato chiamato in causa ha lasciato spesso e volentieri a desiderare. Basti pensare alle due reti più che evitabili subite nel derby di ritorno, poi vinto per 4-2, o alle incertezze in Lazio-Inter terminata 2-1. La dirigenza, convinta anche dagli episodi più che evidenti e negativi, ha deciso così di intervenire sul mercato.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarà Ionut Radu il vice Handanovic per la prossima stagione. Il portiere romeno, attualmente in prestito al Parma, farà ritorno a Milano per poter garantire più sicurezza fra i pali. Relegato a terzo portiere invece proprio Daniele Padelli che andrà quindi a prendere il posto di Tommaso Berni.