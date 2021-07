Mercato Inter, quattro i nomi per la fascia destra. C'è un preferito

Mercato Inter, continuano i casting per riempire il vuoto sulla fascia destra lasciato dalla partenza di Hakimi, che ha raggiunto Parigi. Stando al Corriere dello Sport sono 4 i nomi seguiti in questo momento. sarà importante si trovare il giocatore adatto, ma anche quello che arriverà con la formula giusta. Questo problema si propone ad esempio per Dumfries, che secondo il quotidiano romano sembra essere il preferito di dirigenza e tecnico.

Tuttavia il PSV vorrebbe privarsene solo a fronte di un'offerta che si aggiri sui 20 milioni di euro. La formula proposta dall'Inter, ossia del prestito con diritto di riscatto, non convince. E allora si valutano gli altri nomi. Il Chelsea per Zappacosta vorrebbe 12 milioni di euro, cui si dovrebbe aggiungere un'ulteriore parte legata ai bonus. Bellerin invece, prosegue il Corriere dello Sport, è considerato più un terzino di difesa piuttosto che un esterno di un centrocampo a 5. E per tutte queste ragioni si sta scaldando sempre di più la pista che porta a Nandez.

L'uruguaiano è un autentico jolly, e potrebbe ricoprire diverse posizioni del centrocampo. In passato ha svolto anche il ruolo di esterno. Anche in questo caso però bisognerà trovare un'accordo sulle modalità Tuttavia con Giulini ci sono in piedi diverse trattative (Nainggolan, Dalbert), ragione per la quale la pista potrebbe essere davvero molto calda.