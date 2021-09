Mercato Inter: quanti indizi sul colpaccio di Marotta a 0

Inter, la cessione di Lukaku arrivata in estate ha stravolto i piani della società e dell'allenatore per quanto riguarda il reparto offensivo. Nell'ultima sessione di mercato sono arrivati Dzeko e Correa, ma l'amministratore delegato Marotta sta lavorando per permettere a Inzaghi di avere più scelte a disposizione. Si ragionerà in particolar modo sui profili svincolati, visto che Suning ha difficoltà ad immettere capitali nella società nerazzurra. Per questa ragione resta caldo il nome di Lorenzo Insigne.

Il giocatore, come noto, ha difficoltà a trovare l'accordo con il Napoli per il rinnovo contrattuale, vista la grande distanza tra richiesta e offerta del patron De Laurentis. Come raccontato in una nostra esclusiva del 12 agosto in caso di mancato accordo l'Inter sarebbe la prima scelta di Insigne. Contatti con l'agente del calciatori ce ne sono stati nel corso dell'estate, e Marotta è pronto a fiondarsi sul giocatore campione d'Europa nel caso si presentasse l'occasione giusta. A rimarcare questa mattina l'interesse per Insigne ci ha pensato Tuttosport.

"Il presidente gioca al ribasso (3,5 milioni) contro gli attuali 4,6, mentre lui e il suo agente Pisacane puntano a quota 5,5. Ne parlano tutti, tutti conoscono il problema. Eppure i protagonisti di questa vicenda non parlano tra loro. Anche l’annunciato summit nel ritiro di Castel di Sangro è andato deserto. Nessuno ha interesse a perdere tempo prezioso. Ad esempio nel bel mezzo dei cambi di rotta interisti si è parlato di un interesse nerazzurro per Insigne. Poi, l’arrivo a Milano di Correa ha spazzato via ogni voce",