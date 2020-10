Mercato Inter, pronto l'ultimo assalto per l'ex Fiorentina: novità in arrivo

Ancora due giorni di mercato e poi tutto sarà finito. La campagna acquisti estiva 2019/2020 sarà ricordata da tutto e tutti sia per le difficoltà economiche di ogni club, sia per l'epidemia da Covid-19 che ha poi in realtà causato ciò. L'Inter, nonostante i vari ostacoli, è riuscita nell'intento di regalare ad Antonio Conte gli uomini di esperienza da lui tanto desiderati, vedi Kolarov e Vidal in assoluto, unendo poi a quest'ultimi sia il riscatto di Sanchez e sia l'acquisto di Hakimi, un vero e proprio talento del futuro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però, il mercato nerazzurro non sarebbe ancora terminato in quanto ci sarà un ennesimo tentativo da parte dei meneghini nei confronti di Marcos Alonso, esterno sinistro di proprietà del Chelsea. L'idea del tecnico salentino sarebbe quindi quella di dirottare Young sulla fascia destra, con Alonso e Perisic a comporre invece quella sinistra.

Il club di Viale della Liberazione, nonostante le tempistiche sostanzialmente strette, ci crede. ll rapporto deteriorato fra il giocatore e il tecnico Frank Lampard potrebbe essere decisivo: non a caso, contro il West Bromwich, una volta sostituito a fine primo tempo, Alonso si è diretto poi direttamente verso il pullman, a testimonianza quindi della tensione più che palpabile.

L'ad Beppe Marotta ha le idee chiare: la formula da proporre sarà quella del prestito con diritto di riscatto seppur il Chelsea non la veda di buon grado. Insomma, affare difficile ma non impossibile. Ai posteri l'ardua sentenza.