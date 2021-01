Mercato Inter, priorità all'attacco: prima però bisogna cedere (GdS)

Si parla di mercato quest'oggi tra le pagine della Gazzetta dello Sport dove viene fatto il punto delle strategie degli uomini nerazzurri in vista di questa sessione da poco cominciata. I nomi che orbitano attorno all'Inter sono sempre gli stessi anche se prima di parlare di entrate bisognerà effettuare qualche cessione. Per il centrocampo probabilmente si valuterà il pieno recupero di Vecino prima di intraprendere qualche ulteriore entrata in un reparto che a breve raccoglierà a pieno servizio pure Stefano Sensi.

Le priorità in questo momento sarebbero un centrocampista ed una quarta punta. Detto in questi giorni della situazione di Eriksen, il danese non è escluso che rimanga anche se quanto emerso ieri riguardo il suo agente potrebbe complicare la permanenza, al primo posto ora ci sono i pensieri per un rinforzo in attacco. Per riempire l’ultima casella nel reparto offensivo occorrerebbe sbloccare la situazione di Andrea Pinamonti. Il ragazzo non è riuscito ad entrare nelle rotazioni dell'attacco nerazzurro riuscendo a scendere in campo solamente in poche occasioni durante questa prima parte di stagione.

L'attaccante azzurro, con ancora molto potenziale da esprimere, interessa molto al Benevento ed al suo allenatore Pippo Inzaghi. La trattativa tra i due club sembrerebbe in fase avanzata con l'idea di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 14-15 milioni. Per sostituirlo la rosa di nomi è sempre la medesima con in pole Gervinho del Parma e più defilate le due idee dalla Cina: "Difficile arrivare a Gervinho, il preferito di Conte come vice-Romelu, mentre Pellè e Eder, in uscita dalla Cina, sono idee low cost da cogliere eventualmente più in là".