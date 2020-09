Mercato Inter, prima pagina Sport: "Arturo Vidal se ne va dal Barca"

La trattativa per portare Arturo Vidal in nerazzurro sembra essere diventata una telenovela infinita. Quotidiani ed esperti di mercato danno il cileno in arrivo a Milano ormai da giorni, dando per scontato che l’affare si fará, o sia addirittura cosa giá fatta. L’ex Juventus e Bayern Monaco avrebbe giá pronto il suo contratto con il club di viale della Liberazione, che peró non é disposto a pagare la buonuscita al club catalano, con il quale l’entourage del guerriero tratta ormai da giorni per la risoluzione del contratto del proprio assistito.

Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano catalano Sport, vicino alla societá blaugrana, anche gli ultimi tasselli per il trasferimento del centrocampista classe ‘87 all’Inter sarebbero ormai stati sistemati. Vidal avrebbe ultimato le discussioni per la risoluzione del proprio contratto con il Barcellona, e nel pomeriggio di ieri avrebbe salutato i compagni di squadra per l’ultima volta prima di partire in direzione Milano. “Se irá al Inter de Milan” (“andrá all’Inter") titola Sport, dove troverá Antonio Conte ad aspettarlo con discreta ansia.