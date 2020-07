Mercato Inter, prima pagina GdS: "Inter-Messi, perché no?"

Mercato Inter, la notizia riportata ieri in serata da Filippo Grassia nel corso della trasmissione Zona Cesarini, secondo la quale Jorge Messi, padre di numero dieci di Bercellona e nazionale Argentina, sarebbe pronto a trasferire gli affari di famiglia a Milano, ha trovato riscontri. Tutto vero. A partire giá da inizio agosto, conferma la Gazzetta dello Sport, il papá della Pulce dovrebbe portare la propria residenza in zona Porta Nuova per poter giovare di migliori agevolazioni fiscali.

Questa, al momento, l'unica pista concreta che spiega l´imminente trasferimento del padre sei volte pallone d´oro. Nessun retroscena di mercato avrebbe dunque influenzato questa decisione, cosí come ha voluto immediatamente rendere noto l´Inter stessa. I tifosi potranno continuare a sognare, perché semplicemente di sogno si tratta. Al momento, il costo di cartellino e l'ingaggio della Pulce, il cui stipendio annuo supera i 30 milioni euro netti, é decisamente fuori portata e lontano dai canoni stipulati della societá nerazzurra.