Mercato Inter, prima pagina GDS: "Inter, Messi bene"

Mercato Inter, è con un gioco di parole che quest'oggi la rosea apre la prima pagina e continua a far sognare i tifosi nerazzurri. Stando a quanto riportato dal quotidiano un approdo all'Inter della stella argentina - ora 33enne - non è così impossibile o assurdo. Infatti da quando Messi ha firmato l'ultimo contratto, ovvero nel 2017 accettando una clausola da 700 milioni, ha la possibilità di liberarsi a zero dal club catalano - a termine di ogni singola stagione - a patto che lo comunichi entro il 31 maggio.

Stando alle attuali indiscrezioni per ora il fantasista argentino non avrebbe ancora forzato la mano con il Barcellona, ma in ottica 2021 tutto è possibile ed il trasferimento a Milano del padre sembrerebbe far parte di tutto ciò (anche se le indiscrezioni parlerebbero di motivazioni fiscali alla base della decisione). Non si hanno ancora certezze - il club nerazzurro ha smentito categoricamente negli scorsi giorni - ma se c'è qualcuno che può rispondere al colpo Ronaldo-Juventus questa è l'Inter marchiata Suning.

L'amore di Messi verso Milano è noto da tempo ed è ben radicato - come riporta la Gazzetta dello Sport - basti pensare all'accordo con Dolce&Gabbana o l'amicizia con Davide Lippi. Un possibile approdo sulla sponda nerazzurra non solo consentirebbe alla Pulce di trasferirsi in un luogo a lui gradito, ma consentirebbe a tutto il mondo Inter di crescere in maniera esponenziale. Non si parla solamente di un campione da più di 700 gol in carriera, ma di una vera e propria azienda con milioni e milioni di follower sui social ed i più importanti sponsor che lo seguono (Adidas, Huawei...).

Come anticipato, tutto questo per ora rimane solamente un discorso ipotetico e che per realizzarsi dovrebbe comprendere uno sforzo economico non indifferente - il 10 guadagna all'incirca 50 milioni netti a stagione -, ma se si vuole alzare l'asticella bisogna pensare in grande. Cosa deciderà il presidente Steven Zhang? È ancora presto per saperlo, ma qualche idea sta girando in casa nerazzurra. L'obiettivo? Tornare nell'Olimpo dei grandi e Messi - nonostante i costi elevatissimi - te lo permetterebbe.