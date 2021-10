Mercato Inter, possibile colpo Nandez già a gennaio

Nahitan Nandez potrebbe essere il colpo dell'Inter nel mercato di gennaio.

Nelle ultime ore il nome dell'uruguayano è infatti tornato alla ribalta. La Gazzetta dello Sport oggi (sabato 9 ottobre, ndr) rilancia il profilo del Cagliari come soluzione ritenuta all'altezza per la prossima finestra di contrattazioni. Queste le righe sul tema dedicate dal quotidiano: "Occhio al filo mai spezzato con Nahitan Nandez, tuttofare di centrocampo e all’occorrenza laterale, che servirebbe per ammorbidire l’atterraggio di Dumfries nel nuovo mondo interista". Esisterebbe dunque la volontà di non lasciare nulla al caso nel ruolo. Qualcuno che 'accompagni' Dumfries nel suo processo di inserimento e adattamento alla Serie A. Come rimarca il giornale, su Nandez, peraltro, "si potrebbe fare un investimento anche in prospettiva, anche se ci sono da accontentare le pretese del Cagliari".

L'obiettivo è donare a Simone Inzaghi ulteriori forze alla ricerca di quella 'seconda stella' di cui Marotta ha parlato nel corso del suo intervento al Festival dello Sport (leggi qui le dichiarazioni dell'ad). Il ventaglio sarebbe, però, molto ampio e non si escludono ulteriori nomi a sorpresa. La Gazzetta dello Sport analizza: "Siamo in una fase di ampia valutazione preliminare e l’eventuale retrocessione di alcune squadre dalla Champions all’Europa League potrebbe liberare nuove energie interessanti, ma ogni passo verrà comunque fatto con un’attenzione particolare agli ingaggi". La storia di Nandez si intreccia in un contesto che ha visto rispuntare proprio oggi (sabato 9 ottobre, ndr) i nomi di Jovic e Lacazette per l'attacco in direzione Inter. Ne parliamo approfonditamente in questo articolo.

Attenzione, infine, alle voci che rimbalzano dall'Argentina: l'Inter avrebbe acceso i rifelttori su Julian Alvarez, stella del River Plate. Qui potete leggere le ultime notizie.