Mercato Inter, Pirola verso il prestito: prima il Sassuolo ora Spezia in pole

Mercato Inter, Lorenzo Prirola è vicino a salutare la squadra e mister Conte pr partire in prestito per fare esperienza. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il 18enne difensore è nel mirino dello Spezia. Sarebbe un'occasione d'oro soprattutto se il club dovesse fare il salto in A.

Sul centrale ci sono stati diversi tentativi del Sassuolo, ai quali però Suning non vuole cedere in quanto ritiene Pirola una risorsa del club e non vuole per nessun motivo perderlo a titolo definitivo. Per il ragazzo si valutano solamente offerte di prestito per fargli fare le ossa lontano da Milano in un'ambiente tranquillo. Metà dei club di Serie B hanno preso informazioni per lui, ma ancora nessuna decisione è stata presa in quanto la stagione deve ancora concludersi per i nerazzurri.

Comunque per ora è lo Spezia, impegnato nei playoff per salire in Serie A, ad aver messo sul tavolo gli argomenti migliori col giocatore ed il suo entourage. Con un'eventuale promozione sarebbe ancora più facile convincere Lorenzo Pirola - che in stagione a debuttato da subentrato uno spezzone di gara con la maglia nerazzurra - a partire in direzione Liguria per disputare magari un campionato da protagonista con un minutaggio importante -, per poi ritornare un giorno a Milano a vestire la maglia del suo club tanto amato.