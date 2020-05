Mercato Inter, per Perisic spunta una nuova e inaspettata soluzione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla anche di Inter, in particolare del futuro di Ivan Perisic. Il giocatore croato ha lasciato Milano la scorsa estate, accasandosi in prestito alla corte del Bayern Monaco. I bavaresi ad oggi stanno ancora ragionando sul possibile riscatto del vice campione del mondo, chiedendo tempo ai nerazzurri.

Nel frattempo a Milano l'Inter sta progettando un vero e proprio restyling dell'attacco, dove l'unica certezza al momento è rappresentata da Romelu Lukaku. Se infatti il futuro di Lautaro è ancora tutto da interpretare, è certa la partenza in estate di Alexis Sanchez e di Sebastiano Esposito. Il primo farà ritorno a Manchester, mentre il secondo dovrebbe andare a farsi le ossa in periferia.

In tutto questo, secondo il Corriere dello Sport, Ivan Perisic potrebbe essere reintegrato per completare il reparto offensivo nerazzurro. La scorsa estate Antonio Conte ha bocciato il croato nel ruolo di esterno di centrocampo, ma le sue doti d'attaccante potrebbero far comodo al club meneghino. Se dunque non dovesse arrivare l'offerta giusta, Perisic potrebbe rientrare all'Inter nel ruolo di seconda punta.