Mercato Inter, per la porta piace Musso ma l'Udinese alza il muro

Samir Handanovic rappresenta da anni una certezza fra i pali. Il portiere sloveno, uno dei migliori in tutte le stagioni disputate all'ombra della Madonnina, ha avuto modo di dimostrare tutto il suo potenziale tanto da essere poi investito della carica di capitano della squadra. Il tempo però passa inesorabile e giunto all'età di 36 anni, l'Inter inizia comprensibilmente a muoversi per avere in tempi brevi un successore all'altezza.

Uno dei nomi che da tempo circola e che più volte è stato accostato al club nerazzurro è quello dell'estremo difensore dell'Udinese Juan Musso. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa stagione ha rappresentato per l'argentino una vera e propria consacrazione e i dati, come ad esempio i 12 clean-sheet ottenuti, non lasciano spazio ad interpretazioni.

La società del patron Pozzo però non ha al momento nessuna intenzione di cederlo. La volontà è quella di trattenerlo ancora per una stagione a Udine, così da poterlo vendere in seguito ad un prezzo più alto. I rapporti fra i due club sono ottimi e non è da escludere che il club meneghino possa raggiungere il prossimo anno un'intesa vera e propria.