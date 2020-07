Mercato Inter, per la difesa spunta un nome dalla Germania

La stagione non é ancora terminata e ancora non sono stati emessi i verdetti finali per l´Inter di Antonio Conte, tuttavia si parla giá moltissimo del mercato per pianificare la prossima annata e preparare l´assalto alla Juventus, nel tentativo di bloccarne finalmente l´egemonia.

Tra profili altisonanti e tormentoni, su tutti la suggestione Messi a tenere banco negli ultimi giorni, é spuntato dalla Germania un nuovo nome per la difesa. Secondo il quotidiano tedesco Bild infatti, l´Inter avrebbe messo gli occhi sul classe 1994 Matthias Ginter, protagonista con il Borussia Mönchengladbach della grande stagione che ha portato il club tedesco a conquistare un posto nella prossima Champions League.

Il giovane centrale, ex Borussia Dortmund e Freiburg, ha giocato una stagione ad alti livelli collezionando 31 presenze, 1 goal e 2 assist nella scorsa Bundesliga, e secondo quanto riportato dalla Bild l´Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra che si aggira addirittura attorno ai 40 milioni per il tedesco, prezzo che sembra tuttavia essere del tutto esagerato e lontano dalle strategie nerazzurre.