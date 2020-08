Mercato Inter, per l'attacco spunta Bonazzoli: si pensa ad un suo ritorno

Dopo aver piazzato il colpo Alexis Sanchez sostanzialmente a zero, l'Inter continua ad essere alla ricerca di un ulteriore attaccante che vada a completare il reparto avanzato. L'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante cileno, complice soprattutto il suo ingaggio molto elevato da 7 milioni netti a stagione, esclude l'eventuale acquisto di un quarto attaccante di grosso calibro come lo stesso Edin Dzeko che va quindi esclusa come ipotesi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sarebbe alla ricerca di un giovane attaccante di prospettiva che possa comunque rappresentare una valida alternativa nello scacchiere tattico di Antonio Conte. A questo identikit corrisponderebbe il nome di Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria che ben ha figurato nel finale di campionato mettendo a segno quattro reti più che decisive per la salvezza dei liguri.

Il 23enne attaccante dei blucerchiati sarebbe finito nel mirino di molti club fra cui appunto l'Inter che potrebbe ricomprarlo come fatto per Biraghi in maniera tale da completare l'attacco. Aspetto da considerare è anche quello relativo alla Champions League, all'interno della quale tornerebbe utile in virtù della sua provenienza dal vivaio nerazzurro.