Mercato Inter, per l'attacco si riapre una pista: ora prezzo più basso

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra resta sempre molto vigile sui nomi che potrebbero rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.

E' questo il reparto che sta soffrendo maggiormente in questa fase della stagione, ma è anche il settore in cui potrebbero esserci diverse uscite. Difficile infatti immaginare che Alexis Sanchez resti all'Inter anche l'anno prossimo: più probabile che si scelga di tagliare il suo pesante ingaggio. Felipe Caicedo è arrivato con la formula del prestito, e finora non si è praticamente mai visto. Infine c'è Lautaro Martinez, che di fronte ad un'offerta congrua, chissà, potrebbe anche partire. Per questa ragione quindi si stanno valutando diversi nomi. Quello di Gianluca Scamacca è senza dubbio il preferito, ma potrebbe riaprirsi una vecchia pista.

Secondo la redazione di Tuttosport restano puntati i fari su Marcus Thuram, giovane attaccante del Borussia Mönchengladbach. Il francese era stato seguito in estate, salvo poi essere abbandonato in favore di Correa in seguito al grave infortunio che lo ha colpito. Ora le due società potrebbero tornare a parlarsi, ed in particolare l'Inter potrebbe far leva sul fatto che il prezzo è decisamente più basso rispetto a un anno fa. "Il Borussia Mönchengladbach, nel caso in cui arrivasse un’offerta congrua, non farebbe certo le barricate per farlo partire a cifre diverse rispetto alla clausola da 45 milioni presente nel contratto: l’Inter, un’estate fa, quando la clausola era da 30, ne aveva offerti 20 più 5 di bonus, ma oggi nella valutazione del giocatore pesano anche le difficoltà avute in stagione per l’infortunio che l’ha costretto ai box nei primi mesi dell’anno",