Mercato Inter, per l'attacco il pallino di Conte si libera a zero

Mercato Inter, i nerazzurri con lo scudetto quasi in tasca stanno programmando il futuro. In particolare la rosa dovrà essere puntellata con diversi elementi. In particolare c'è bisogno di un vice Lukaku, ossia un attaccante molto fisico che sappia far giocare la squadra e far rifiatare il belga.

L'identikit porta ad Edin Dzeko, da tempo pallino di Conte, che lo avrebbe voluto anche ai tempi del Chelsea. Ora, riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un'occasione ghiotta su questo fronte, visto che l'attuale centravanti della Roma è pronto a liberarsi a zero dalla società capitolina.

A quel punto l'Inter potrebbe tentare l'affondo, risparmiando i costi del cartellino (elemento importantissimo visto il momento economico). Il sogno tuttavia, continua la rosea, resta Muriel, ma in quel caso servirebbe un budget più elevato.