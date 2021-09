Mercato Inter, per l'attacco del futuro si guarda in Francia

Mercato Inter, la cessione di Lukaku avvenuta in estate com un fulmine a ciel sereno ha portato la società a rivedere le strategie per il reparto offensivo.

Nell'ultima sessione sono arrivati Correa e Dzeko. Quest'ultimo non è ovviamente un colpo in prospettiva, ma un giocatore che potrà dare molto nell'immediato. Inoltre c'è sempre la questione Sanchez da tenere in considerazione. Il cileno infatti non ha dalla sua né la carta d'identità né le condizioni fisiche, che spesso lo costringono a stare in infermeria. Per queste ragioni dunque sono necessarie valutazioni per il futuro del ruolo, e Marotta si sta già muovendo in questo senso.

Stando a quanto riportato questa mattina dalla redazione di Tuttosport sarebbe stato messo nel mirino un giovane attaccante del Nizza. Si tratta di Amine Gouiri, classe 2000 che nella scorsa stagione ha messo a segno, in tutte le competizioni, un totale di 16 reti. Nella prima parte di questa stagione invece, con la maglia del club francese, ha realizzato 3 reti in 3 partite. Marotta ha messo gli occhi su questo giocatore, e starebbe studiano la fattibilità del colpo.

"Di ragazzi interessanti nei radar degli 007 nerazzurri ce ne sono tanti, fra questi verrà seguito con costanza Amine Gouiri, 2000 del Nizza. È completo e vede la porta, ma su di lui c'è già mezza Europa e ha una valutazione superiore ai 30-35 milioni".