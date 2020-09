Mercato Inter, per Kanté si fa sul serio. Marotta ha un piano per il francese

Mercato Inter, N'Golo Kanté è l'obiettivo numero uno di Conte per il suo nuovo centrocampo. Il francese sarebbe il profilo ideale per far fare alla squadra il salto di qualità definitivo. La trattativa è tutt'altro che semplice, a causa soprattutto dei costi elevati dell'operazione.

Il Chelsea tuttavia è disposto è privarsi del giocatore, ma a fronte di un'offerta pari a 50 milioni di euro. Dopo l'incontro di Villa Bellini la società è pronta ad andare incontro al suo allenatore, e per questo l'amministratore delegato dell'Inter ha già studiato il piano per arrivare a Kanté.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si tenterà di racimolare la somma necessaria a questo colpo attraverso la cessione degli esuberi. Qualora questa strada non portasse all'obiettivo allora si tenterà di cedere un big.