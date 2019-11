Mercato Inter, per il centrocampo occhi in Serie A: in tre nel mirino

L'Inter, secondo il Corriere dello Sport, starebbe seguendo una doppia strategia per quanto riguarda il progetto di rinforzamento del centrocampo. Si sta infatti valutando un primo nome per gennaio, che è quello di De Paul dell'Udinese.

L'argentino, che ormai è stabilmente nel giro della nazionale, piace sia per il fatto che può garantire la qualità che serve alla linea mediana nerazzurra, sia per la sua duttilità, che gli consente di giocare in più ruoli. Tuttavia si dovrà fare i conti con le richieste dell'Udinese, che valuta il giocatore circa 35 milioni di euro.

Poi si tiene anche un occhio sul futuro, e il nome seguito è quello di Kulusevsky. Il giocatore sta facendo molto bene con il Parma, e l'Inter potrebbe sfruttare i buoni rapporti che ha con l'Atalanta (che ne detiene il cartellino) per ingaggiarlo. Anche in questo caso la valutazione supera i 30 milioni, ragione per la quale si tengono d'occhio anche altri profili, primo su tutti quello di Castrovilli.