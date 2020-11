Mercato Inter, per gennaio concreto il nome di un talento dell'Atalanta

Mercato Inter, la squadra nerazzurra a gennaio interverrà sul mercato, ed in particolare a centrocampo, dove si punta un innesto di qualità.

Il nome seguito, come riportato ieri da Gianluca Di Marzio e ribadito questa mattina da Tuttosport, è quello dell'ucraino Malinovskyi, attualmente in forza all'Atalanta. L'obiettivo, come scrive il quotidiano romano, è alquanto sensibile.

Tuttavia sarebbe legato alla partenza di Eriksen. L'Inter vorrebbe solo cessioni a titolo definitivo, ma per il danese potrebbe concedere un'eccezione, vista la particolarità della situazione. Sul trequartista ci sono Bayern Monaco, Borussia Dortmund, PSG e Hertha Berlino.