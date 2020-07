Mercato Inter, parla il presidente del Barcellona Bartomeu : Messi e Lautaro gli argomenti

Torna a parlare il numero uno del Barcellona Josip Maria Bartomeu. Nell'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il presidente blaugrana ha avuto modo di illustrare quali siano i piani societari futuri del club catalano e inevitabilmente, non sono potute mancare le domande relative a Lautaro Martinez e Lionel Messi.

Bartomeu, ha affermato che portare Lautaro Martinez in Spagna risulti più facile rispetto a Neymar in quanto, alcuni negoziati sono stati già avviati con l'Inter in tempi non sospetti. I nerazzurri però dal canto loro,hanno rifiutato ogni offerta pervenuta in Via della Liberazione e di certo, non saranno disposti a vendere l'attaccante argentino a prezzo di saldo.

L'intervista ha avuto poi come oggetto anche la questione Setien-Messi che ha tenuto banco in Spagna per molti giorni. Il presidente, per certi versi sviando, ha sostenuto di essere a conoscenza sì del loro confronto ma non invece dell'argomento di tale discussione. Inoltre, c'è stato spazio anche per dialogare relativamente al rinnovo della "Pulce" viste le voci che lo vedono lontano dalla Catalogna.

Il numero uno catalano ha fatto però ben comprendere come il sei volte "Pallone d'Oro" voglia chiudere la sua carriera a Barcellona, con conseguente rinnovo di contratto che non rappresenterà di certo un problema.