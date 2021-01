Mercato Inter, ora la cessione di lusso sembra davvero vicina. Il punto

Mercato Inter, comincia a muoversi qualcosa nel mercato in uscita nerazzurro, ed in particolare intorno a Christian Eriksen. Il danese potrebbe lasciare Milano dopo appena un anno. Il suo agente, come scrive Tuttosport, sta raccogliendo in questi giorni diversi sondaggi da parte di alcuni club di Premier League.

L'idea è quella di cederlo con la formula del prestito (con ingaggio pagato) e obbligo di riscatto sui 18 milioni di euro, così da evitare minusvalenze. Tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Tottenahm, che vorrebbe riprendere il giocatore.

Tuttavia in questo caso il prestito, scrive il quotidiano, sarebbe oneroso. Questione di principio dopo quanto avvenuto un anno fa. In quell'occasione infatti il presidente degli Spurs si è mostrato intransigente nei confronti dell'Inter.