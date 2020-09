Mercato Inter, ora Conte un rinforzo vuole crescerselo in casa

Mercato Inter, le strategie nerazzurre, come quelle di diversi altri club, dovranno fare i conti con una situazione economica difficile, dovuta principalmente al Covid. per questo diverse trattative sono state abbandonate, mentre altre saranno legate alle cessioni o agli scambi.

Una strada può essere quella di fare ricorso alle risorse della primavera, e stando a quanto riportato dalla gazzetta dello Sport, sembra essere l'intenzione di Conte su Pirola.

Il giovane difensore "nel maggio 2019 è stato eletto nella Top 11 della UEFA dell’Europeo Under 17, dopo aver raggiunto la finale con gli azzurri (k.o. contro l’Olanda) e aver segnato con la Spagna. Ora a 18 anni Conte conta di farlo crescere come Bastoni quest’anno, alla scuola di De Vrij e Skriniar, magari dandogli spazio proprio per Bastoni e il neo arrivato Kolarov. Nel settore giovanile nerazzurro Pirola ci è entrato nel 2015, a 13 anni. Già nell’estate 2019 è stato aggregato alla prima squadra per l’International Champions Cup e a luglio scorso ha debuttato in Serie A contro la Spal, dopo essere stato titolare in Youth League in 4 occasioni“.