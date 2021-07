Mercato Inter: oltre a Bellerin e Dumfris c'è una terza opzione

Mercato Inter: nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità del passaggio di Hakimi al Paris Saint Germain per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Chi sarà il suo sostituto? I nomi sul tavolo dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sono sostanzialmente tre. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 6 luglio, fa il punto della situazione. "Hector Bellerin resta il preferito della casa, ma bisogna aspettare l'esplorazione dell'Arsenal: i Gunners si guardano intorno alla ricerca di un compratore, prima di pensare di aprire al prestito con diritto per i nerazzurri". Con l'esterno spagnolo, come riportato nelle scorse ore dal quotidiano spagnolo Sport, ci sarebbe già un accordo. Però la distanza con l'Arsenal sarebbe ancora molto ampia.

La Gazzetta dello Sport parla poi di Denzel Dumfries: "Ha più i contorni di un sogno visto il costo elevato (20-25 milioni): Mino Raiola ha offerto l'ennesimo gioiello della propria scuderia, ma l'ostacolo economico al momento è troppo alto". E quindi chi potrebbe veramente sositutire Hakimi nella prossima stagione? Secondo il quotidiano sportivo ci sarebbe il terzo nome: "Per questo Davide Zappacosta in uscita dal Chelsea rischia di essere l'obbiettivo più realizzabile". Intanto sulla 'vicenda' sarebbe già arrivato il parere netto del tecnico, Simone Inzaghi: "Anche l'aziendalista Simone, in fondo, sa essere pure decisionista: sul post-Hakimi, per esempio, nonostante i pochi margini di spesa (solo una decina di milioni in questa sessione), esiste una linea precisa, condivisa tra l'allenatore e la società. Serve - conclude la Gazzetta dello Sport - un esterno 'totale', capace di riempire tutta la fascia e adattarsi non solo al 3-5-2".