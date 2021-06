Mercato Inter, offerta per Çalhanoğlu, e salta anche l'ultimo ostacolo

Mercato Inter, da ieri sera sta rimbalzando con insistenza la notizia dell'interessamento dell'Inter per Hakan Çalhanoğlu. Il turco è stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come erede di Eriksen. Si tratterebbe di un colpo importante dal punto di vista economico, in quanto arriverebbe a parametro zero. Il centrocampista aveva ricevuto un'offerta dal Qatar, poi ci sono stati dei dialoghi con la Juventus (quando c'era Paratici a dettare le linee guida sul mercato).

Ora si è fatta sotto l'Inter, che , come riporta il Correre della Sera, avrebbe fatto un'offerta maggiore rispetto a quella del Milan. I rossoneri offrivano 4 milioni di euro annui per il rinnovo contrattuale, Marotta ora ne ha messi sul piatto 5. L'ultimo ostacolo era solo la concorrenza dei cugini, che però, secondo il quotidiano sopra citato, si sarebbero tirati indietro.

Maldini e Massara non avrebbero intenzione di aumentare l'offerta, e, al contrario, sono certi di riuscire a trovare occasioni importante verso fine estate (esuberi di grandi squadre che si potranno strappare in prestito o a prezzi convenienti). Di fatto ci sarebbe quindi un via libera del Milan, che si taglia fuori della corsa e lascia l'Inter come unica pretendente per Çalhanoğlu.