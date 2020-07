Mercato Inter, occhio a Ter Stegen: “Rinnovo? Vedremo”

L´Inter é da mesi alla ricerca di un sostituto futuro del proprio capitano Samir Handanovic, e le recenti prestazioni sottotono del numero uno nerazzurro hanno spinto la societá ad accelerare le ricerche per pianificare giá da adesso il futuro tra i pali. Diversi sono i profili monitorati e valutati dalla dirigenza e salvo sorprese, l´identikit del prescelto corrisponderá a quello di un giovane di prospettiva, che possa fare da vice allo sloveno garantendo da subito una valida alternativa prima di poter essere lanciato, nel giro di qualche anno, da titolare fisso.

Di recente peró, il portiere del Barcellona Marc-André Ter Stegen, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e il cui nome era stato accostato ai nerazzurri giá nelle scorse settimane, ha risposto alla domanda sul proprio rinnovo con il club catalano con un freddo “Vedremo”. Parole che hanno comunque solleticato le orecchie dei top club europei che sono alla ricerca di un sostituto in porta e tra questi c´é anche l´Inter.

Difficile comunque pensare che il club possa andare su un profilo come quello del tedesco, giá affermato e che dovrebbe quindi scalzare Handanovic giá da subito, e soprattutto il cui elevato ingaggio rappresenta un ostacolo significativo e non in linea con le strategie di mercato nerazzurre.