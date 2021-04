Mercato Inter, occhi puntati su tre parametri zero per l'estate

Mercato Inter, quello di gennaio sarà un mercato all'insegna del contenimento dei costi vista la situazione finanziaria che si sta vivendo. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport la dirigenza starebbe valutando i profili di alcuni giocatori i cui contratti andranno in scadenza a giugno.

Per la difesa si seguono di nomi di Maksimovic e Boateng, che però al momento hanno avanzato richieste ritenute eccessive (rispettivamente 3 e 4,5 milioni di euro).

In attacco invece secondo il quotidiano torinese sarebbe stato proposto Jovic, che non sta trovando spazio. ma in questo caso il problema è ancora più marcato, visto che il giocatore di proprietà del real madrid percepisce 5 milioni di euro.