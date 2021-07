Mercato Inter, nuove cessioni ad un passo. In 4 con la valigia pronta

Mercato Inter, la partenza di Hakimi ha rappresentato la cessione eccellente in casa nerazzurra. L'unica, come ha sottolineato anche Inzaghi in conferenza

Mercato Inter, la partenza di Hakimi ha rappresentato la cessione eccellente in casa nerazzurra. L'unica, come ha sottolineato anche Inzaghi in conferenza. Ora l'obiettivo è quello di fare cassa dalla cessione degli esuberi, e stando alla Gazzetta dello Sport ci sono due nomi pronti a salutare. Il primo è quello di Joao Mario, che dopo aver visto sfumare la possibilità di tornare allo Sporting è pronto a trasferirsi al Benfica. Poi Nainggolan, che cerca l'accordo sulla buonuscita per poter restare, questa volta a titolo definitivo, a Cagliari. Diversi i casi di Vanheusden e Esposito, che partiranno in prestito. Il primo è conteso da Bologna e Spezia, mentre il secondo si sta trasferendo al Basilea. La formula per il giovane attaccante è quella del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. L'Inter però potrà annullare questo riscatto versando un milione di euro.