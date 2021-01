Mercato Inter, novità sulle cessioni. Eriksen potrebbe essere un problema

Mercato Inter, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su quello che accadrà in casa nerazzurra nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Marotta ieri ha ribadito, prima del match contro il Crotone, che non ci saranno arrivi senza cessioni. Il mercato dovrà essere autofinanziato. E proprio sul fronte delle cessioni c'è una novità.

Secondo la rosea infatti la dirigenza è pronta ad ascoltare e valutare tutte le offerte, anche per giocatori, vedi Vecino, che erano stati tolti dal mercato. L'indiziato numero uno a partire resta Eriksen, che però potrebbe rappresentare una grana. Il danese infatti non ha ancora portato offerte concrete. Questo perché le squadre conoscono la situazione del giocatore, e sanno che l'Inter vuole disfarsene.

Per questo è logico pensare che il tutto possa sbloccarsi più in là. Al momento non ci sono vere e proprie pretendenti. Il Valencia richiede solo informazioni, mentre il PSG di Pochettino ha altre idee.