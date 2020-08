Mercato Inter, novità per Tonali: affare in dirittura d'arrivo

Si avvia sempre più verso la conclusione la telenovela Sandro Tonali. Il centrocampista di proprietà del Brescia, da tempo in orbita Inter, sembra essere sempre più vicino al club meneghino che vuole chiaramente assicurarsi le prestazioni del giovane prospetto nel più breve tempo possibile.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe questa settimana quella decisiva per il suo definitivo approdo all'ombra della Madonnina con il patron Cellino che sembra ormai aver accantonato l'idea di poter scatenare un'asta. Tonali è da tempo in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte che spinge per portarlo a Milano in qualità di giocatore più che promettente per il futuro prossimo dell'Inter.

L'affare, ormai in dirittura d'arrivo, vedrà un investimento cospicuo da parte del club di Via della Liberazione disposto ad attingere dalle casse societarie più di 30 milioni di euro fra prestito, riscatto e bonus. Accanto ad un giovane di prospettiva, Conte desidererebbe un giocatore di grande esperienza e carisma che possa trascinare la squadra nei momenti di difficoltà. Al momento si fanno strada solo alcune ipotesi in quanto di concreto c'è ben poco: fra i vari nomi, oltre a quello di Ndombelè, continua a destare curiosità quello di N'Golo Kantè che rappresenterebbe una risorsa preziosa per il futuro dei nerazzurri.