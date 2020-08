Mercato Inter, non tramonta l'idea Olivier Giroud: il punto della situazione

Torna in auge in casa nerazzurra il nome di Olivier Giroud. A riportarlo è il quotidiano Tuttosport, descrivendo come la situazione per l'attaccante francese in quel di Londra sponda Chelsea non sia al momento delle migliori. Infatti, nonostante il rinnovo di contratto, egli potrebbe ritrovarsi ancora una volta senza spazio, per via del mercato faraonico del patron Abramovic.

La dirigenza meneghina, dal canto suo, continua a monitorare la situazione con lo stesso nazionale francese che potrebbe chiedere una sua cessione a breve. Antonio Conte lo considera da sempre ideale per ricoprire i panni di vice-Lukaku e non a caso, assieme ai vari Vidal e Kolarov, sarebbe un suo vecchio pallino. Dal punto di vista economico, l'affare appare essere più che sostenibile ma prima di concentrarsi su questa pista, la sensazione è che l'Inter abbia ancora nei propri pensieri Edin Dzeko, attaccante bosniaco oggetto dell'interesse anche della Juventus.

L'amministratore delegato Beppe Marotta resta quindi vigile, pronto in un caso o nell'altro a sfruttare le occasioni che dovessero presentarsi.