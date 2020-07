Mercato Inter, non solo la Roma su Vertonghen: spunta la Fiorentina

L'Inter è alla ricerca di esperienza. Lo ripete da mesi Conte, lo ha ben compreso invece Marotta che dall'alto della sua esperienza è pronto a sfruttare qualsiasi occasione di mercato possa capitargli. Uno dei nomi che più interessa, relativamente al reparto arretrato, è quello di Jan Vertonghen che nei giorni scorsi ha ufficializzato il suo addio al Tottenham.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore belga sarebbe oggetto di interesse non solo dei nerazzurri e della Roma, ma anche della Fiorentina. I giallorossi vorrebbero cautelarsi nel caso in cui Smalling non dovesse rimanere nella capitale, mentre i "viola" starebbero pensando ad un grande progetto volto a migliorarsi nel tempo grazie anche a nomi di esperienza internazionale.

Il giocatore, come è giusto che sia, è desiderato soprattutto per via della sua duttilità che in casa Inter risulterebbe preziosa. Prima di acquistare però, Marotta assieme a Conte starebbe valutando chi trattenere e chi cedere. Godin e Skriniar, come noto da tempo, potrebbero lasciare Milano ma valutazioni definitive verranno fatte solo a fine stagione.