Mercato Inter, non solo De Paul: dell'Udinese ne piacciono altri due

Oltre alla sfida sul campo della Dacia Arena che avverrà questa sera alle ore 20:45, Inter ed Udinese sono pronte ad approcciarsi anche sul mercato. I nerazzurri infatti chiedono informazioni ai friulani per Rodrigo De Paul ormai da svariati mesi.

Il fantasista argentino piace e non è più un mistero, ma a bloccare ogni spiraglio di trattativa è stata sempre la valutazione che il club bianconero impone al cartellino di De Paul: 35 milioni di euro.

Una cifra non indifferente ma che comunque non ha ancora fatto defilare del tutto i nerazzurri. Inoltre, a finire nel mirino di Beppe Marotta, sempre dall'Udinese sono stati Rolando Mandragora e Juan Musso, quest'ultimo molto gradito per l'eredità di Samir Handanovic. A riferirlo è stata la redazione di Tuttosport.