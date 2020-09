Mercato Inter, nome nuovo per la difesa: si guarda in casa del City

Mercato Inter, oltre al centrocampo, reparto dove si cercano rinforzi di spessore, i nerazzurri studiano anche diversi nomi per la difesa, che dovrà fare a meno di Godin, ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Cagliari.

In stand-by c'è sempre il nome di Darmian, ma si punta anche ad un rinforzo di spessore. Oltre al solito Kumbulla (per il quale si lavora anche eventualmente per la prossima stagione) spunta un nome nuovo. Secondo il quotidiano La Repubblica si inizia a valutare il nome di Otamendi.

Il giocatore è in uscita dal City, e su di lui c'è anche la Lazio. Per la difesa quindi appare inevitabile un duello con i biancocelesti, che seguono da tempo anche il sopra citato difensore albanese del Verona.