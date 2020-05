Mercato Inter, nome nuovo per l'attacco: Jovic sale in pole

L'attacco dell'Inter nel corso della prossima stagione verrà rivoluzionato, visto che Sanchez dovrebbe tornare allo United, Esposito verrà ceduto in prestito e Lautaro potrebbe raggiungere Messi al Barcellona.Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport due innesti potrebbero essere Cavani e Cunha. Per l'uruguaiano si lavora sull'ingaggio a parametro zero.

Il brasiliano invece è un nome nuovo, emerso nella giornata di ieri e sul quale stanno arrivando diverse conferme, tra le quali quella dello stesso quotidiano romano. Il quarto nome potrebbe essere invece quello di Jovic. Il serbo è stato acquistato un anno fa dal Real Madrid, ma è stato protagonista di una stagione davvero negativa.

In Spagna ha infatti trovato pochissimo spazio, e attualmente è infortunato per un incidente domestico rimediato durante gli allenamenti casalinghi durante il lockdown. L'Inter potrebbe chiedere un prestito simile a quello che intavolò un anno fa con il Manchetser. Il real quindi pagherebbe una parte dello stipendio che ammonta a 10 milioni di euro. Poi si potrebbe pensare a riconoscere al club spagnolo un diritto di riacquisto.