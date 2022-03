Mercato Inter, nome nuovo a centrocampo. Un regista nel mirino

Mercato Inter, occhi puntati su un centrocampista della Ligue 1.

Come si apprende dal quotidiano Tuttosport, l’Inter sarebbe interessata al centrocampist centrale Xeka, portoghese che milita nelle fila del Lille in Ligue 1. Durante la prossima sessione di mercato, infatti, in casa Inter potrebbero salutare diversi centrocampisti. Primo fra tutti Arturo Vidal, che non ha convinto in questi due anni di Inter, dato per vicinissimo ad un clamoroso trasferimento in Brasile, al Flamengo.

Oltre al cileno, anche Vecino andrà via non avendo rinnovato il suo contratto, che scadrà al termine della stagione. Da chiarire poi le posizioni di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, centrocampisti che presumibilmente l’Inter metterà sul mercato visto lo scarso utilizzo che il tecnico Simone Inzaghi ha fatto di loro.

E allora ecco che i nerazzurri sondano il mercato dei centrocampisti, alla ricerca di sostituti per i possibili partenti. In queste ore, si registra un interessamento per Xeka, che ha formato insieme al compagno di reparto Thiago Mendes una coppia di centrocampisti fondamentali per la vittoria del titolo dell’anno scorso del Lille. Xeka è un mastino, un centrocampista che nei piani della dirigenza potrebbe essere il backup di Marcelo Brozovic in ottica futura.

Ma sul giocatore portoghese non ci sono solo i nerazzurri: anche la Roma dell’ex Josè Mourinho, infatti, sembra interessata alle prestazioni del centrocampista del Lille. Xeka, tra le altre cose, è in scadenza e non rinnoverà il contratto con il Lille, situazione che fa gola anche ad altri club del panorama internazionale europeo, come ad esempio Galatasaray e Valencia.