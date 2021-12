Mercato Inter, niente Barcellona: il giocatore sarà nerazzurro

Mercato Inter, nella giornata di ieri sono arrivate, come un fulmine a ciel sereno, le parole di André Onana.

L'attuale portiere dell'Ajax, ma prossimo alla scadenza, è vicinissimo a diventare l'erede di Samir Handanovic (a parametro zero il prossimo giugno). Per questo motivo hanno spaventato le parole del giocatore, che apriva in maniera netta alla possibilità di approdare al Barcellona.La città spagnola è stata definita "casa sua", e per questa ragione i contatti con il club catalano sarebbero continui. "E' casa mia, dove sono cresciuto. Sono in continuo contatto con il Barcellona. Con loro ho un ottimo rapporto con tutti".

L'estremo difensore camerunense ha ammesso che si è parlato anche di Inter e di Arsenal, ma al momento non ci sarebbe nulla. Ebbene, secondo la redazione di Tuttosport, non ci sarebbe motivo di allarmarsi. La situazione resta la stessa, e Onana sarebbe ad un passo dall'approdare all'Inter. Settimana prossima l'agente del giocatore è atteso in Italia, dove lo attendono tre appuntamenti. Il primo sarà con la Roma per parlare di Pau Lopez, poi incontrerà l'Udinese per Deulofeu ed infine ci sarà un meeting con l'Inter. Quest'ultimo avrà l'obiettivo di limare gli ultimi dettagli, per far sì che Onana diventi il nuovo portiere dell'Inter a partire dalla prossima estate.