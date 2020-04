Mercato Inter, nerazzurri e Juventus si contendono l'esterno sinistro

I nerazzurri continuano a lavorare sul mercato e a cercare un rinforzo per la fascia sinistra, dove dovrebbe essere confermato anche Ashley Young (rinnovo di un anno dopo l'ottimo impatto).

I nomi cercati sono diversi, ma uno in particolare piace alla dirigenza dell'Inter e ad Antonio Conte. Si tratta di Emerson Palmieri, ex Roma attualmente in forza al Chelsea. Lo riferisce Tuttosport, che aggiunge che sul giocatore c'è anche la Juventus.

In estate quindi si prevede un derby di mercato tra le due società. La Juventus vuole l'esterno basiliano ma naturalizzato in Italia per sostituire Alex Sandro. L'Inter lavora su di lui ma tiene aperta anche la pista che porta a Marcos Alonso.