Mercato Inter, Nandez si complica all'improvviso. Queste le alternative

Mercato Inter, si sta complicando notevolmente la trattativa tra Inter e Cagliari per Nandez (che era ad un passo dal raggiungere Milano). Il motivo si può rinvenire nel recente infortunio di Rog, che ha accorciato la coperta nel centrocampo di Semplici. Giulini ora si priverà difficilmente del suo giocatore, nonostante la trattativa con i nerazzurri fosse davvero vicina alla chiusura sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto su questa vicenda, spiegando che ora Marotta e gli altri uomini mercato nerazzurri stanno studiano le alternative. Il preferito resta sempre Dumfries del PSV, ma il club olandese non ha aperto alla formula di cui necessita l'Inter. Più semplice sembra essere invece la pista che conduce a Bellerin.

Per lo spagnolo infatti c'è la possibilità di strapparlo all'Arsenal in prestito, visto che i londinesi sembrano aver ceduto al pressing nerazzurro. Poi resta sempre in lizza il nome di Zappacosta del Chelsea, anche se nelle gerarchie appare decisamente indietro. Cagliari e Inter dovranno parlare anche del futuro di Nainggolan, che vuole trasferirsi in Sardegna a titolo definitivo. ma anche in questo caso non c'è ancora accordo sulla formula, anche se sembra scontato che alla fine il giocatore torni da Giulini. Secondo il quotidiano romano inoltre, vista la necessità dei rossoblu di avere un ulteriore centrocampista oltre il belga, la soluzione potrebbe essere quella di inserire nelle trattative anche il nome di Agoumé.