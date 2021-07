Mercato Inter, Nandez: l'agente è a Milano! Le ultimissime sulla trattativa

Mercato Inter: l'agente di Nathan Nandez, Pablo Betancourt, è a Milano.

Tuttosport in edicola oggi (venerdì 30 luglio) conferma che "è arrivato ieri sera (giovedì, ndr)". Il quotidiano sportivo ricorda poi come "Nandez ha ottenuto, nei mesi scorsi, dal presidente Giulini a promessa di essere ceduto a una big. Lui ha scelto l'Inter e spera di fermarsi già a Milano". Sì, perché l'urguagio sbarcherà nelle prossime ore nel capoluogo lombardo dopo aver terminato le vacanze a seguito della Copa Amercia. "Le due società - prosegue Tuttosport - stanno parlando da giorni per trovare una quadra, ballano valutazioni diverse fra il costo del prestito e il valore del diritto di riscatto". A quanto si apprende, fra mercoledì e giovedì, i contatti fra Inter e Cagliari sono andati avanti ma senza registrare accelerazioni.

Non solo.

Il quotidiano evidenzia come "a margine c'è in ballo la questione Nainggolan ed è evidente che il costo dell'addio del 'Ninja' (buonuscita da ricevere dall'Inter e conseguente ingaggio dal Cagliari) influirà sull'operazione Nandez". Per la Gazzetta dello Sport, però, la situazione del belga sarebbe differente. Ieri infatti riportava la notizia che "lunedì la lunga chiacchierata tra i due club è servita a sistemare i dettagli del passaggio in Sardegna di Nainggolan, che alla fine tornerà al Cagliari per la terza volta in prestito". Insomma: non resta che attendere le prossime ore - forse sarà il weekend decisivo? - per capire se entrambe le situazioni si potranno definitivamente sbloccare.