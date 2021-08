Mercato Inter: Nandez in pausa, si punta forte su Dumfries

Mercato: "Se l'Inter troverà il modo, investendo una parte dei soldi in arrivo da Lukaku, di arrivare a Dumfries prenderà comunque Nandez?". È l'interrogativo che si pone oggi, venerdì 6 agosto, il Corriere dello Sport.

Nel suo approfondimento di calciomercato, Andrea Ramazzotti ricostruisce le ultime (agitate) ore: "Il Besiktas ha provato a buttare all'aria l'operazione Nandez-Nainggolan alla quale l'Inter e il Cagliari stanno lavorando da settimane. Il club turco ieri (giovedì, ndr) ha avuto una call con l'agente del Ninja, Alessandro Beltrani, ma le possibilità che il belga si trasferisca a Istanbul sono poche sia perché i turchi hanno stranieri in esubero, sia perché l'offerta non è stata di quelle irrinunciabili". Ora cosa succederà? "Al massimo la prossima settimana l'argomento tornerà d'attualità perché - spiega il Corriere dello Sport - lui non rientra nei piani di Simone Inzaghi e del club di viale della Liberazione".

Qual è invece la situazione di Nandez? "La logica - sostiene Andrea Ramazzotti - dice che alla fine la trattativa con la società di Giulini sarà chiusa, con Nainggolan in rossoblu e Nandez a Milano perché 'certe' parole sono state spese nei confronti suoi e del suo agente Betancourt". Attenzione, però. Secondo il quotidiano sportivo, però, un piccolo dubbio resta: "Se l'Inter troverà il modo, investendo una parte dei soldi in arrivo da Lukaku, di arrivare a Dumfries prenderà comunque Nandez?". Il concetto viene ribadito anche in un altro articolo del Corriere dello Sport di oggi (a pagina 9): "Con i soldi in arrivo da Lukaku, l'Inter completerebbe anche la fascia destra puntando forte sull'olandese del Psv che continua ad aspettare i nerazzurri. A quota 15 milioni (bonus compresi), per Dumfries - scrive sempre Andrea Ramazzotti - può essere trovata un'intesa".