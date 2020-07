Mercato Inter, Nainggolan come pedina per arrivare a Cragno?

Dopo l´infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per settimane poco prima del Lockdown e le recenti prestazioni non del tutto convincenti, l´Inter si é mossa con maggiore fretta alla ricerca di un futuro sostituto del proprio capitano Samir Handanovic. L´identikit corrisponde a quella di un giovane di prospettiva, che possa al momento rappresentare un numero dodici all´altezza senza far rimpiangere eventuali assenze dello sloveno, e che possa crescere al fianco di quest´ultimo per poi ereditarne, tra qualche anno, il pesante testimone.

Marotta e Ausilio comprendono alla perfezione la delicatezza di tale casting in una piazza come la Milano nerazzura, che ormai da decenni si é abituata a grandi portieri (Zenga, Pagliuca, Peruzzi, Frey, Toldo, Julio Cesar e lo stesso Handanovic), e tra i tanti passati in rassegna, i profili che sembrerebbero attrarre maggiormente sono quelli di Musso, Radu o Cragno.

Lo stesso portiere del Cagliari sembrerebbe al momento vicino al club nerazzurro grazie ad una trattativa nella quale l´Inter sarebbe disposta a cedere ai rossoblu, come pedina di scambio, il cartellino di Radja Nainggolan a titolo definitivo. Il nodo da sbrogliare sembrerebbe essere al momento proprio l´ingaggio del belga, il quale ancora non avrebbe trovato un accordo con il club sardo. Dal canto suo l´Inter, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, si aggiudicherebbe tra i pali uno dei migliori prospetti del nostro campionato, nella speranza che anche “l´uomo Cragno” possa seguire le orme dei suoi predecessori in nerazzurro senza soffrire il peso di quella maglia numero uno sulle spalle.