Mercato Inter, MD:"Lautaro al Barcellona? Solo se parte Suarez"

E' indubbiamente una di quelle telenovele destinate a non finire mai, che si protrae per tutta la sessione di mercato in maniera incessante e che difficilmente trova poi una sua fine in breve tempo. Il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez ma a quanto pare, giorno dopo giorno, la trattativa sembra ormai essersi arenata.

Infatti, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i blaugrana sarebbero giunti ad un punto di non ritorno per via di molteplici motivazioni. La prima riguarda sostanzialmente Luis Suarez il quale, in caso di arrivo del "Toro", non accetterebbe di buon grado la panchina come del resto lo stesso Lautaro Martinez che, nel caso in cui questo affare abbastanza cospicuo troverebbe realizzazione, vedrebbe come una contraddizione eventuali panchine.

Così, vista la possibile e difficile coesistenza fra i due, il Barcellona avrebbe di conseguenza adottato una linea da seguire con un eventuale acquisto dell'attaccante argentino solo nel caso in cui l'ex attaccante del Liverpool dovesse lasciare la Catalogna. A dettare questo tipo di scelta anche l'incapacità economica dei catalani, attualmente non in grado di soddisfare la richiesta della dirigenza nerazzurra da 90 milioni di euro più contropartita.

Il presidente spagnolo Bartomeu non può permettersi al momento un altro acquisto multimilionario dopo Coutinho, Dembelè e Griezmann. Servirà fare cassa per poter poi reinvestire. Insomma, mai come ora Lautaro Martinez e il Barcellona appaiono lontani.