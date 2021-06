Mercato Inter, martedì giorno importante per il rinforzo in attacco?

Mercato Inter, sta circolando in maniera molto insistente la voce secondo la quale i nerazzurri starebbero facendo sul serio per Raspadori. Il giovane attaccante del Sassuolo piace molto, e Marotta è pronto a sfruttare il canale preferenziale che ha con il suo amico Carnevali per provare a strapparlo al club neroverde.

Al momento il reparto offensivo dell'Inter è costituito da tre giocatori. Lukkau, Sanchez e Lutaro Martinez, in attesa di capire cosa accadrà con Pinamonti, che potrebbe essere ceduto (in prestito o a titolo definitivo).

"L'ad interista martedì sarà a Rimini all'inaugurazione del calciomercato e vedrà Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. I due, legati da profonda amicizia, abitano entrambi a Milano e certo non hanno bisogno di incontrarsi in Romagna per discutere del numero 18 del Sassuolo, ma se nel frattempo sarà stato ceduto Hakimi, l'Inter avrà un'occasione in più per ribadire il suo interesse per l'attaccante sul quale punta ad ottenere una sorta di prelazione da sfruttare entro la fine di questo mercato estivo (quando magari uno o due giovani dalla Pinetina andranno a Sassuolo: si discute sui nomi) o in futuro".