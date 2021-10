Mercato Inter: Marotta prova a 'beffare' di nuovo il Milan

Mercato: l'Inter starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Kessié per la prossima stagione.

E' quanto riporta il Corriere della Sera, che ha fatto il punto sulla situazione del giocatore ivoriano. L'ex Atalanta è un punto fermo del centrocampo del Milan, e con Pioli è tornato ad esprimersi ai livelli che avevano fatto sì che mezza Europa posasse gli occhi si di lui. Tuttavia la trattativa per il rinnovo contrattuale appare complicata, e le offerte recapitate da Maldini sono state finora rispedite al mittente. Il contratto del giocatore scadrà il prossimo giugno, e a da gennaio Kessié potrà firmare con un'altra squadra.

Per questa ragione l'agente, George Atangana, sta facendo vari sondaggi. Tra i club cui è stato proposto il giocatore c'è anche l'Inter, che è alla ricerca di rinforzi in quel settore del campo. Marotta potrebbe quindi replicare l'operazione messa in piedi in estate, quando è stato ingaggiato, sempre a parametro zero, Hakan Chalanoglu. Il Milan dal canto suo rischierebbe di perdere una altro pilastro. Dopo il turco e Donnarumma infatti anche Kessiè rischia di partire a causa della scadenza contrattuale.

Tuttavia l'operazione non è semplice. Le pretese economiche che il Milan ritiene eccessive sono fuori anche dai parametri nerazzurri. Il club guidato da Suning infatti sta agendo in un'ottica di contenimento di costi, ragione per la quale non può permettersi ingaggi faraonici.