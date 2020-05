Mercato Inter - Marotta prepara un colpo in "stile Barella": i dettagli

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina torna a parlare del futuro di Sandro Tonali, corteggiato da club italiani e straniere ma in particolare da Inter e Juventus, pronte a dar vita a un vero e proprio derby d'Italia per il classe 2000. Secondo il quotidiano romano, i nerazzurri si starebbero avvicinando a grandi passi al centrocampista del Brescia, con Ausilio e Marotta pronti a mettere in piedi un'operazione in stile Barella.

L'idea infatti sarebbe quella di prelevare Tonali con la formula del prestito con obbligo di riscatto, più l'inserimento di bonus per alleggerire la cifra richiesta dal suo attuale club. Il cartellino del giocatore dovrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro, anche se Cellino potrebbe abbassare un po' le sue pretese a causa della crisi finanziaria che attanaglia il calcio.

Per quanto riguarda la volontà di Tonali, secondo il Corriere l'Inter avrebbe già incassato il gradimento del centrocampista. Il presidente del Brescia non ha imposto veti sulla sua cessione e ha già dichiarato che, a parità di offerte, la scelta definitiva spetterà proprio al classe 2000.