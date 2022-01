Mercato Inter, Marotta prepara il doppio colpo per gennaio. Il punto

Mercato Inter, Beppe Marotta starebbe preparando un doppio colpo per la sessione di gennaio.

Questo è quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport. Simone Inzaghi avrebbe richiesto un rinforzo a centrocampo, e ci sarebbe anche un preferito. Si tratta di Morten Thorsby della Sampdoria. Per far sì che il colpo vada a segno però sarà necessario concretizzare qualche cessione. I nomi caldi in questo senso sono quelli di Stefano Sensi e Mattias Vecino. Qualora Marotta riuscisse a trovare una sistemazione ai due centrocampisti che al momento sono fuori dai piani del tecnico si potrebbe virare con convinzione su Thorsby.

Poi si proverà anche a prendere un esterno sinistro, così da poter far rifiatare Ivan Perisic in qualche occasione. In questo caso i nomi seguiti sono quelli di Filip Kostic e Bensebaini. In questo momento il croato è l'unico arruolabile nel ruolo (Federico Dimarco è considerato un centrale di difesa). Anche in questo caso bisognerà capire se i club proprietari dei cartellini dei giocatori citati saranno disposti a lasciarli partire in prestito. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.